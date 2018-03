Vitesse-doelman Houwen blij met de nul na bizarre week

ARNHEM - Jeroen Houwen kreeg de voorkeur boven Remko Pasveer in het doel van Vitesse tegen Heracles.

Hij hield de nul en was dus tevreden. "Ik vond het een mooie ervaring. Ik ben er blij mee. Er had alleen wel een doelpuntje gemaakt mogen worden, maar ik kan hem er niet in schieten. Ik heb mijn werk goed gedaan."

De fans van Vitesse scandeerden al tijdens de wedstrijd zijn naam. "Ja, ik wil ze daarvoor bedanken. Leuk dat ze achter mij staan, dat geeft je als keeper een goed gevoel. De trainer vertelde me gisteren dat ik zou spelen. Je weet dat het een bizarre week is en je houdt er al rekening mee. Ik wil het liever niet over Remko hebben. We werken goed samen. Als keeper kun je de held zijn en soms kan het ook minder gaan."

De vraag is nu of Houwen eerste keus blijft onder de lat. "Ik weet het niet zeker. Ik hoop er wel op. Kijken wat de trainer beslist."