Liveblog: Pasveer en Dabo aan de kant gezet bij Vitesse

ARNHEM - Vitesse-trainer Henk Fraser grijpt in bij Vitesse na de 5-1 nederlaag bij FC Utrecht vorige week. Zowel de blunderende Pasveer als de matig spelende Dabo zijn naar de bank verwezen. Hoe zullen de vervangers Houwen en Karavaev het doen tegen Heracles vanavond? Volg alle ontwikkelingen rond dit duel in het onderstaande liveblog.

19.15 uur: De nog huidige trainer van Heracles, John Stegeman, speelde vroeger voor Vitesse. Zijn kinderen spelen ook voor Vitesse (in de jeugd). Stegeman zei voorafgaand at zijn kinderen toch voor zijn vader moeten juichen.

19.10 uur: Vitesse-Heracles is het duel van de clubs die deze week een nieuwe trainer bekend maakte. Vitesse koos voor Leonid Slutskiy en bij Heracles werd de Duitser Wormuth gepresenteerd.



Foto: Vitesse.nl

19.05 uur: Eerder dit seizoen werd het 1-1 in Almelo. Toen scoorde Bryan Linssen een late gelijkmaker.

19.00 uur: Jeroen Houwen staat dus in de goal, net zoals in de uitwedstrijd bij FC Groningen. Toen ging het mis voor Vitesse en Houwen, toen Dabo een bal van veraf over zijn eigen doelman schoot.



Opstelling: Houwen; Karavaev, Kashia, Miazga, Faye; Mount, Serero, Foor; Beerens, Matavz, Linssen.