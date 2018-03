Liveblog: Enorm saaie eerste helft, Vitesse komt nog niet tot scoren

ARNHEM - Vitesse-trainer Henk Fraser grijpt in bij Vitesse na de 5-1 nederlaag bij FC Utrecht vorige week. Zowel de blunderende Pasveer als de matig spelende Dabo zijn naar de bank verwezen. Hoe zullen de vervangers Houwen en Karavaev het doen tegen Heracles vanavond? Volg alle ontwikkelingen rond dit duel in het onderstaande liveblog.

TUSSENSTAND VITESSE - HERACLES ALMELO: 0-0

60': Van Bergen loopt warm, zal hij er straks dan bijkomen?

58': Beerens kan het verschil deze wedstrijd ook niet maken.

53': Daar was de kans! Faye legt de bal goed neer bij Foor, die zijn schot vlak voor de goal geblokkeerd ziet worden.

48': Een verkeerde terugspeelbal van Serero wordt gepakt door Houwen. Hij heeft dus geleerd van zijn fout tegen Groningen

45': Rust!

43': Dit is het niveau van de wedstrijd ongeveer.

39': Laten we er niet vanuit gaan dat Linssen hier zegt dat Vitesse het wel even rustig aan mag doen.

37': Er gebeurt iets. Matavz probeert het met een schot van afstand, maar heeft te weinig kracht.

35': Het publiek kan voorlopig amper genieten. Er gebeurt, weinig tot niks.

28': De corners aan Vitesse-zijde zorgen vooralsnog voor het meeste gevaar.

26': Jeroen Houwen wordt luidkeels toegezongen vanaf de tribune. Het publiek heeft het helemaal gehad met Pasveer.

24': Daar leek Vitesse op voorsprong te komen. Een hoekschop komt voor de voeten van Karavaev, die zijn bal op de doellijn ternauwernood gekeerd ziet worden

22': Mount probeert zelf voor gevaar te zorgen met een afstandsschot, maar Castro komt er niet door in de problemen.

19': Vitesse dringt aan, over beide vleugels, maar komt nog niet tot scoren.

14': Het publiek in Arnhem houdt zijn adem in als Faye een bal met zijn borst terugspeelt op Houwen. Dat gaat mis als de keeper uitglijdt, maar hij redt nog net op tijd.

12': Navarone Foor, de man in vorm bij Vitesse, kan hij vandaag weer scoren?

9': Hoe zou doelman Velthuizen nu naar de keeperswissel bij Vitesse kijken? Zou hij daar niet liever staan?

4': Een van de eerste kansen van de wedstrijd is voor Miazga. Zijn kopbal uit een vrije trap wordt opgepakt door keeper Castro.

1': Jeroen Houwen lijkt geconcentreerd.

19.45 uur: We zijn begonnen!





19.42 uur: Hertog heeft zijn rondje in GelreDome weer gemaakt.

19.40 uur: Omdat de Heracles-supporters meestal wel lief zijn mogen ze voor het uitvak plaatsnemen.

19.35 uur: Commissaris Henk Parren en technisch directeur Van Hintum beschouwen al wat voor.

19.30 uur: Bij Vitesse op de tribune hangt een spandoek voor VVV-aanvaller Lennart Thy. Hij doet deze week niet mee bij zijn club, want hij doet deze week een stamceldonatie om iemands leven te redden. Dat kan ook in Arnhem op veel respect rekenen.

19.25 uur: Guram Kashia heeft het warm schijnbaar. In tegenstelling tot de rest van het stadion.

19.20 uur: Remko Pasveer zit dus op de bank, hij is nu bezig om Houwen in te schieten.

19.15 uur: De nog huidige trainer van Heracles, John Stegeman, speelde vroeger voor Vitesse. Zijn kinderen spelen ook voor Vitesse (in de jeugd). Stegeman zei voorafgaand dat zijn kinderen toch voor zijn vader moeten juichen.

19.10 uur: Vitesse-Heracles is het duel van de clubs die deze week een nieuwe trainer bekend maakte. Vitesse koos voor Leonid Slutskiy en bij Heracles werd de Duitser Wormuth gepresenteerd.



Foto: Vitesse.nl

19.05 uur: Eerder dit seizoen werd het 1-1 in Almelo. Toen scoorde Bryan Linssen een late gelijkmaker.

19.00 uur: Jeroen Houwen staat dus in de goal, net zoals in de uitwedstrijd bij FC Groningen. Toen ging het mis voor Vitesse en Houwen, toen Dabo een bal van veraf over zijn eigen doelman schoot.



Opstelling: Houwen; Karavaev, Kashia, Miazga, Faye; Mount, Serero, Foor; Beerens, Matavz, Linssen.