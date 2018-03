Houwen in de goal bij Vitesse, Pasveer toch op de bank

Jeroen Houwen in het doel. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vitesse speelt vanavond met doelman Jeroen Houwen onder de lat. Remko Pasveer is gepasseerd en zit op de bank tegen zijn oude club.

Vitesse speelt, met het dak dicht, in het Gelredome tegen concurrent Heracles. Trainer Henk Fraser kiest dus voor Houwen, nadat eerste doelman Pasveer de laatste tijd veel grote fouten maakte.

Zondag ging de 34-jarige Tukker zo knullig in de fout tegen FC Utrecht (5-1 nederlaag) dat de kritiek alleen maar verder toenam. Fraser wilde in de aanloop naar de wedstrijd tegen Heracles niets zeggen over het keepersdilemma. Zowel Pasveer als Houwen kregen een spreekverbod opgelegd.

Zie ook: