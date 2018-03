Fietser bewusteloos door botsing in Ede

EDE - Op de Zandlaan in Ede-Zuid zijn zaterdagmiddag twee fietsers stevig met elkaar stevig in botsing gekomen. Een van hen verloor het bewustzijn door het ongeluk.

Het ongeval gebeurde op de kruising Frans Halslaan, Zandlaan, Bovenbuurtweg. Een vrouw kon haar weg vervolgen, een man was even buiten kennis. Hij is ter controle naar het Gelderse Vallei Ziekenhuis gebracht.

Zijn fiets werd bij een kennis aan de Bovenbuurtweg ondergebracht door de politie. De exacte toedracht van het ongeval is onduidelijk gebleven.