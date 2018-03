Deel dit artikel:











Linda Wagenmakers vertelt over de Gelre Passion Linda Wagenmakers. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Zangeres en actrice Linda Wagenmakers vertelt zondagochtend in het radioprogramma Zin in Zondag over de Gelre Passion Arnhem.

Volgende week zondag (25 maart) wordt het lijdensverhaal van Jezus Christus verteld door diaken Ton Welling. Hij zal tijdens het concert het verhaal op gepaste wijze vertellen. Het concert in de Walburgiskerk wordt voorgegaan door een processie. Die start zondag om 14:30 uur bij Rozet Arnhem. Er worden die dag twee concerten gegeven; om 14:30 uur en om 17:00 uur. Op het podium schittert onder andere Linda Wagenmakers, die haar muzikale carrière begon met de hoofdrol van Kim in de originele Nederlandse versie van Miss Saigon. Ook musicalster Tony Neef doet mee aan de productie. Zij worden begeleid door het 70 koppige Arnhem Promenade Orkest.