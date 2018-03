Wandelend op zoek naar jezelf in Nijmegen: 'Ga pelgrim, ga!'

Ondanks de kou komen niet de aangemelde acht pelgrims maar achttien pelgrims naar het centrum van Nijmegen. Vanaf de Grote Markt vertrekken ze in stilte naar de Valkhofkapel aan de andere kant van het centrum. 'Fijn om zo in stilte te wandelen', zegt één van de deelnemers. 'Je keert dan iets meer in jezelf.' En dat is ook de bedoeling, zeggen de organisatoren Manja Bente en Damiaan Messing. 'Een tocht wordt een pelgrimstocht als je niet alleen door de buitenwereld wandelt, maar ook door je binnenwereld gaat. Dat je stilstaat bij wat er in je omgaat.'

Steeds populaider

En dat soort tochten zijn steeds populairder, merkt Peter Nissen, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 'Het spreekt veel mensen in deze tijd aan waarin mensen wat los zijn geraakt van religie en de kerk, maar wel op zoek zijn naar zingeving, naar verdieping, naar bezinning op vragen als 'waarom ben ik hier?' en 'wat wil ik doen in het leven?'.'

Stilstaan bij wie je bent

De oude religieuze rituelen zijn vervangen door nieuwe. In de Valkhofkapel zitten de wandelaars voor vertrek bij elkaar. Ze steken allemaal een kaarsje aan terwijl ze vertellen waarom ze meelopen. 'Ik wil wat meer stilstaan bij wie ik ben en dat ik er mag zijn', zegt één van de deelnemers. Er wordt muziek gemaakt en als de wandelaars vertrekken worden ze uitgezwaaid terwijl de zangeres zingt 'Ga pelgrim ga'.