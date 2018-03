'Stallen voor scharrelkippen hebben groter risico op brand'

'In de tijd van de legbatterijen hadden we geen strooisel, kippen zaten toen op gaas', vertelt Hubers vandaag. 'Dat strooisel is heel droog en prettig voor de kippen, maar het is wel wat brandbaarder.' Een vonk kan dan dus sneller leiden tot een grote brand.

'Dit wil je niet'

De precieze oorzaak van de brand in Scherpenzeel is nog onduidelijk, vooralsnog wordt uitgegaan van kortsluiting. Pluimveehouder Bertus van de Heg van LTO Gelderse Vallei is er goed van geschrokken. De oorzaken van de verschillende branden in kippenstallen hebben volgens hem geen verband. 'Dat is gissen. Ik hoop dat we er de vinger achter kunnen krijgen om dit niet nog eens te laten gebeuren. Dit wil je niet', vertelt hij.

De brandweer heeft uiteindelijk ruim 50.000 kippen van de verstikkingsdood kunnen redden in Scherpenzeel. Rond 08:30 uur vanochtend werd het sein brandmeester gegeven.

