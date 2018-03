Politici flyeren in de kou: 'maar als je het niet doet, word je wel gemist'

Met een snijdende oostenwind was het geen pretje voor de politici, en ook weinig mensen wilden blijven staan voor een praatje. 'Mensen willen graag weer snel naar huis toe en zelf moeten we goed in beweging blijven om warm te blijven', zegt een van de politici van GroenLinks in Doetinchem.

In Harderwijk moeten de politici moeite doen om de flyers met partijstandpunten aan de man te krijgen. 'Ik heb alles al gelezen', zegt een man en stapt flink door. 'Ik word er niet snel warm van', zegt een voorbijganger in Oldebroek. Een van de CDA-leden: 'Als je er niet bent, dan missen ze je. Als je er wel bent, weet je niet of het ook daadwerkelijk iets oplevert.'