Afzien bij laatste loodjes aanleg stadscamping

Hier en daar lijkt het nog op een bouwplaats, maar dat hier een stadscamping in het nieuwe Waterfront verrijst is duidelijk te zien. Alleen de laatste loodjes wegen zwaar. 'We zitten wel een beetje achter op schema, want het is lang kou geweest', vertelt Bart Eleveld mede-eigenaar van Stadscamping Harderwijk. 'Dat betekent dat bepaalde klussen niet gedaan kunnen worden, of dat heel veel klussen veel zwaarder zijn met de koude storm en de temperatuur', zegt medewerker Judith Daemen, die dik ingepakt de nummeringsbordjes in elkaar schroeft.

De tekst gaat verder onder de reportage

Doorbuffelen

Ondanks de kou wordt gewoon doorgebuffeld. Straks zijn er 40 staanplaatsen voor campers, caravans en tenten, met sanitair, een speelterrein en een horeca-uitspanning. En met een heel eigen sfeer, zo is de bedoeling. Eleveld: 'Je mag het zien als het een beetje alternatief, een beetje festival-achtig, een beetje kunstzinnig, een beetje kneuterig. Gewoon, gezelligheid proberen te creëren.'

De gemeente heeft de grond voor 2 jaar beschikbaar gesteld. Daarna komt hier een woonwijk. De stadscamping krijgt dan misschien een andere plek. Dinsdag 20 maart opent wethouder Teeninga om 13.30u uur Stadscamping Harderwijk. Vanaf die dag is de pop-up camping in het centrum van Harderwijk geopend voor toeristen, passanten en voor Harderwijkers. Want naast kamperen, kun je hier ook aanwaaien voor een drankje of aanschuiven voor een lekkere maaltijd.