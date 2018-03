Glazen balkons Eusebiuskerk dicht door harde wind

ARNHEM - De glazen balkons op de Eusebiuskerk in Arnhem zijn nog maar een dag open, maar zaterdag en zondag zijn ze niet toegankelijk. Oorzaak is de harde wind.

De harde oostenwind op de liftdeuren zorgt voor storingen in de lift. Via de trap naar boven gaan is geen optie, laat de kerk weten. 'De smalle wenteltrap is helaas niet geschikt voor grote aantallen bezoekers.'

De glazen balkons hangen op een hoogte van 62 meter en werden afgelopen week officieel in gebruik genomen. De balkons zijn onderdeel van de restauratie van de kerk. Die begon in 2009 en moet begin volgend jaar zijn afgerond.