Maanden vrijwilligerswerk voor twee dagen motorcrossplezier Foto: Omroep Gelderland

HET LOO OLDEBROEK - In Oldebroek ligt een uitgebreid en goed verzorgd motorcrosscircuit, waar desondanks slechts twee dagen per jaar op gereden wordt. Over twee weken is het weer eens zover.

'Tijdens het paasweekend strijkt de wereldtop van het motorcross neer in Oldebroek voor de Dutch Masters of Motorcross. Tientallen vrijwilligers zijn al enkele weken bezig om het circuit klaar te maken voor rijders als Jeffrey Herlings, Gautier Paulin en Romain Febvre. De tekst gaat verder onder de video 'De top van de wereld komt hier naartoe' 'Het is een heel groot evenement, groter dan wat we de afgelopen jaren hebben gehad. De top van de wereld komt hier naartoe', vertelt voorzitter Henri Bekenkamp. Trots zijn ze in Oldebroek vooral op de tafelberg, een sprong waarbij de crossers enkele tientallen meters door de lucht vliegen. Dit jaar hebben ze pal naast die tafelberg een soortgelijke hindernis in het parcours gelegd. Het circuit ligt vlak naast de bebouwing van 't Loo. Vanwege mogelijke overlast zijn er maar twee wedstrijddagen per jaar. De rest van de tijd is het circuit open voor andere recreatie, zoals paardrijden en zit er een hondenschool. Twee dagen is genoeg De vrijwilligers krijgen tien weken de tijd om het circuit op te bouwen. Met nog twee weken te gaan ziet het circuit eruit alsof het elk weekend open gaat, maar ondertussen wordt nog veel werk verzet. Zo zijn shovels nog bezig de baan aan te passen en drassige stukken op te vullen met zand. Het lijkt veel werk om een circuit van de grond af op te bouwen dat slechts twee dagen wordt gebruikt, toch zou de voorzitter van het circuit niet anders willen. 'Twee dagen is genoeg, zo houd je ook de vrijwilligers gemotiveerd om te zorgen dat alles tip-top in orde is. Nu weten de vrijwilligers: je bent tien weken druk, twee weken opruimen en dan is het weer klaar.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl