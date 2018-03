Schoppende lijsttrekker: 'Ik heb het vak van politiek onderschat'

Verderop in het debat twijfelt hij hardop na een vraag uit de zaal: 'Is statushouders hetzelfde als asielzoekers? Zijn statushouders mensen die een verblijfsvergunning hebben, of...?'

Het tweede debat was er een om snel te vergeten voor de aanvoerder van Kansrijk Winterswijk, een partij die volgens de website is opgericht tijdens een avondje Netflix. Ook het eerste debat verliep voor Hijink niet zonder problemen, want toen kwam hij niet uit zijn woorden bij het onderwerp megastallen. Dat filmpje haalde de uitzending van Jinek.

Het wegschoppen van de stoel werd onder meer gefilmd door de internetomroep Regio Internet TV Winterswijk-Aalten. De video belandde op Dumpert en is daar al honderdduizenden keren bekeken.

Dit keer wel voorbereid

Politiek is een vak, gaf Hijink kort na het stoelincident toe bij de lokale omroep RTV Slingeland. 'Ik kom uit de grond-, weg- en waterbouwsector en ik heb het wel iets onderschat.'

Zaterdagmiddag, een paar dagen na het dramatisch verlopen debat, spreken we hem na een radiodebat bij RTV Slingeland. Hoe het ging? Vlekkeloos, vond Hijink. 'Vanwege het slechte weer kon ik gisteravond niet flyeren, dus heb ik me voorbereid. Dat betaalt zich uit.'

'Halve dag is te weinig'

Hij heeft wel verklaringen voor de black-out tijdens het vorige debat. 'Ik wilde twee dingen tegelijk zeggen en dat lukt gewoon niet. Eigenlijk zou ik het ochtenddebat bij de radio doen, en nummer 2 van de lijst zou het seniorendebat doen. Ik had een halve dag om voor te bereiden en de collegalijsttrekkers zullen weten: dat is gewoon te weinig.'

Maar waarom loopt de frustratie dan zo op? 'Het eerste debat was ook niet vlekkeloos. Die pech kun je hebben.'

Grotejongenswereld

'De tijdsdruk is een essentieel probleem', zegt de 30-jarige lijsttrekker. Vijf van de zeven leden van de partij zijn actief, maar volgens Hijink staan ze er door allerlei redenen 'in feite met zijn tweeën voor'. 'Je hebt heel weinig tijd om flyers te deponeren, de partij te managen en ook nog eens een keer debatten voor te bereiden.'

'Aan de andere kant moet je eerlijk zijn', vindt Hijink. 'Ik besloot mee te doen aan de verkiezingen, ik besloot aan de grotejongenswereld mee te doen. Dan krijg je ook wel eens een draai om je oren.'

