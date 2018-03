Na 20 jaar kan er weer gekampeerd worden in Harderwijk

Vanaf aankomende dinsdag kan er ook echt verbleven worden op de camping, al is het natuurlijk nog niet echt kampeerweer. 'Er zijn veel afzeggingen door de kou. We streven nog wel naar de opening van dinsdag', vertelt Judith Daemen van de stadscamping.

Foto: Omroep Gelderland

Pop-up camping

De nieuwe camping is speciaal omdat het om een zogeheten pop-up camping gaat. De camping is er slechts twee seizoenen, want in 2020 wordt er op het terrein gestart met woningbouw.

Desondanks is initiatiefnemer Bart Eleveld enthousiast. Met de veertig staanplekken moet het vooral voor kampeerders aantrekkelijk worden om naar de camping te komen. 'We sluiten niet uit dat we een overnachtingsmogelijkheid bieden voor campers zodra het gras gegroeid is, maar de focus zal liggen op een compleet kampeerterrein', vertelt Eleveld.

Na 2020 wil Eleveld de camping met zijn andere compagnons voortzetten op een andere locatie. Waar is nog onduidelijk.