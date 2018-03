Oude gemeentehuis Nunspeet feestelijk geopend

NUNSPEET - Onder grote belangstelling is vrijdagmiddag na een grondige renovatie het oude gemeentehuis aan de Laan in Nunspeet feestelijk geopend.

Kosten noch moeite zijn gespaard om dit historische gebouw weer in oude luister te herstellen. Burgemeester Van de Weerd benadrukte dat hij blij is met het resultaat. 'We mogen ons in Nunspeet gelukkig prijzen met ondernemers die oog hebben voor de historie en het financiële aspect met de historie weten te verbinden.'

Tijdens de feestelijke opening werden de nieuwe naam 'Oude Gemeentehuis' onthuld en een plaquette aan de muur die herinnert aan de renovatie.