VIDEO: Lijsttrekker trapt hard tegen stoel na black-out

WINTERSWIJK - Een pijnlijk moment voor lijsttrekker Paul Hijink van de nieuwe fractie Kansrijk Winterswijk. Tijdens een politieke bijeenkomst in de gemeente heeft hij een complete black-out. Uit frustratie trapt hij daarna hard tegen zijn stoel.

Alle lijsttrekkers waren bij elkaar gekomen voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen. In een video van RTV Slingeland die op de website Dumpert is verschenen, is te zien dat de 30-jarige Hijink de aanwezigen wil vertellen waarom hij Kansrijk Winterswijk heeft opgericht. Maar na de eerste zin is hij zijn tekst al kwijt, waarna hij afdruipt.

Bekijk het filmpje (tekst gaat verder onder de video):

Geen begenadigd spreker

Het filmpje op Dumpert was zaterdagochtend al ruim 67.000 keer bekeken. Dat Hijink geen begenadigd spreker is, blijkt ook uit een ander filmpje dat op de videosite is verschenen. Daarin komt de lijsttrekker niet uit zijn woorden als hij wil vertellen waarom zijn partij tegen megastallen is. Dat filmpje is inmiddels meer dan 117.000 keer bekeken.

Het idee om een partij op te richten, ontstond volgens Hijink tijdens een avondje 'netflixen' met twee vrienden.