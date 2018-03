LIVE Gelderland Stemt sluit de week af in Nunspeet

Na een geslaagde vrijdaguitzending vanuit Nijmegen (hier terug te lezen) is het de beurt aan RTV Nunspeet om de week op geheel eigen wijze af te sluiten. Dat doet de omroep vanaf het Marktplein.

Kijk hier live mee met de uitzending, tussen 11.00 en 14.00 uur:

Alle acht partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nunspeet zijn aanwezig.

Rond de bus heeft een aantal partijen groots uitgepakt met hun campagnekraam.

En zo ziet het eruit in de bus:

Het is ondanks de kou erg gezellig buiten:

Ook de politie kwam even binnen, om te praten over veiligheid in de gemeente Nunspeet:

In de tent van de ChristenUnie konden mensen zich opwarmen: