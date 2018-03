Duizenden kippen dood bij schuurbrand Scherpenzeel

SCHERPENZEEL - Bij een grote schuurbrand in Scherpenzeel zijn zaterdagochtend duizenden kippen omgekomen. Eerder meldde de brandweer dat bijna alle 60.000 dieren het hadden overleefd.

Volgens woordvoerder Mark van Zwam van de brandweer hebben tussen de 3000 en 5000 kippen het leven gelaten. Waarschijnlijk zijn ze gestikt.

Van Zwam vertelt over de brand:

Veel rook

De brand aan de Heintjeskamperweg brak rond 6.45 uur uit in een transportband voor mest. Wat daar precies is misgegaan, is niet bekend.

De brand ging gepaard met veel rook. In de buurt van de kippenschuur staan ook nog een andere schuur en een huis met een rieten dak, maar die bleven gespaard.

