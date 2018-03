Deel dit artikel:











Grote brand in kippenschuur Scherpenzeel Foto: News United / Damian Ruitenga

SCHERPENZEEL - In Scherpenzeel is brand uitgebroken in een grote kippenschuur. De brandweer vermoedt dat er honderdduizend dieren in zitten.

De brand aan de Heintjeskamperweg werd rond 6.45 uur gemeld. Hoewel er veel rookontwikkeling is, slaan de vlammen nog niet naar buiten. Bij de kippenschuur staan een rietgedekte woning en een andere schuur. Die lopen nog geen gevaar, aldus de brandweer. De hulpdiensten hebben inmiddels opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De brandweer is met groot materieel uitgerukt om het vuur te bestrijden. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.