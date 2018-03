Lijnders koestert punt van NEC

LEEUWARDEN - Pepijn Lijnders had wel vrede met het gelijkspel van NEC uit tegen Cambuur.

"Ik denk dat we het hier wel hadden kunnen stelen", vond de trainer. "Maar 1-1 is niet een juiste uitslag, maar wel een terecht punt. De uitslag had veel hoger kunnen uitvallen voor beide ploegen. We hadden het wel lastig om ze te verdedigen tussen de linies. Maar op het moment dat we gingen doen, waar we zelf goed in zijn, kwamen we er wel doorheen. En na rust moet Arnaut Groeneveld 2-1 maken, die via de linkerkant één-op-één op de keeper komt. Normaal is dat bij hem kassa."

"Het punt meenemen is gewoon goed hier. Je wil meer, maar so be it. We hebben alles in eigen hand, zo simpel is het. Vier punten op Fortuna en Ajax krijg je nog. Vandaag heb je fases dat het goed aan de bal is. Maar ook fases waar het net iets te slordig is en net iets te gehaast naar voren. Daar gaan we deze week rustig op verder."