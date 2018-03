Langil: eerst kampioen worden met NEC, dan Martinique

LEEUWARDEN - Steeven Langil was de gevaarlijkste man bij NEC uit tegen Cambuur.

"Ik had kunnen scoren, maar dat lukte niet. Volgende week dan maar. Alle wedstrijden zijn lastig. Thuis, maar zeker uit. We willen ze allemaal winnen en eerste worden, maar dat is niet eenvoudig. Dit is wel een teleurstelling. Het was een sterke tegenstander."

Steeven Langil speelde al bijna een jaar niet meer voor de nationale ploeg van Martinique. "Ja, het is een nationale ploeg die steeds sterker wordt. Voor ons is het belangrijk dat we mee mochten doen aan de Gold Cup. Daar kregen we de kans om te spelen tegen grote landen als Mexico en de Verenigde Staten. Ik vind het belangrijk, maar nu op dit moment wil ik vooral kampioen worden met mijn club. En de nationale ploeg zien we daarna wel weer. Dat is nu niet mijn prioriteit, dat is NEC nu."