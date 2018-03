Elfrink: stem op de SP is stem op PvdA en GroenLinks

ARNHEM - Gerrie Elfrink wil na de raadsverkiezingen het liefst in een coalitie met PvdA en GroenLinks. De SP-lijsttrekker heeft dat gezegd na het RTV Arnhem tv-debat. 'Een stem op de SP is een stem op PvdA en GroenLinks.'

Elfrink deed zijn uitspraken, omdat PvdA-lijsttrekker Martien Louwers hem een zogeheten Rode Pinokkio uit wilde reiken. Daarmee wilde Louwers zeggen dat haar SP-collega 'een beetje heeft gelogen'. Daarmee verwees ze naar de standpunten van de SP, zoals die in online stemhulp Kieskompas voorkomen.

Teleurgesteld

De partij pleit voor meer vast werk, terwijl de vroegere wethouder Alex Mink wel mensen via een payrollbedrijf had laten inhuren. Elfrink reageerde teleurgesteld. 'Ik ben deze week met de dood bedreigd. Ik had wel meer steun verwacht.'



De SP-voorman hamerde op de punten die de linkse partijen PvdA, GroenLinks en SP binden, zoals de bestrijding van armoede. Hij nam de 'prijs', een artistiek vormgegeven tegeltje, uiteindelijk niet aan. Wat gaat Louwers nu doen met de Rode Pinokkio? 'Ik hang hem op in de badkamer', reageerde zij.