Trainer Henk de Jong: begin was waardeloos en we verliezen terecht

Jong Ajax nam vrijdag revanche op De Graafschap na de eerdere oorwassing thuis met 5-0. In Doetinchem waren de rollen omgedraaid en waren de Amsterdammers de bovenliggende partij. De Jong was verbolgen en verbaasd over de arbitrage, maar gaf ook ruiterlijk toe dat De Graafschap de nederlaag aan zichzelf had te wijten.

Voor ruim 9 duizend toeschouwers begon De Graafschap slecht. 'Het was waardeloos. We konden niet onder hun hoge druk uitspelen en kwamen niet in de duels. Niet dat ze nu zo veel grote kansen kregen, maar het zag er gewoon niet uit. Het kantelpunt is denk ik de kans die Sjoerd Ars mist vlak voor rust. Die moet hij binnen schieten. Dan was het 2-1 geworden en ga je anders de tweede helft in.'

Ook in de tweede helft had Jong Ajax het betere van het spel en vloog de levendige maar matige wedstrijd alle kanten op. De Graafschap ontwikkelde af en toe wat druk, maar overtuigend en flitsend werd het nooit.'We pakten het na een moeilijk begin wel aardig op vond ik en maken met die 2-2 gewoon een goede goal. Misschien was het wel wachten op de 3-2, hoewel zij ook weer sterker worden in die fase', merkte De Jong.

Scheidsrechter Van de Graaf legde de bal in de slotfase op de stip. Sven Nieuwpoort moest inrukken en kreeg rood. 'Maar het was er een meter buiten', foeterde De Jong. 'Dat zei die spits van Jong Ajax ook. En die vierde goal is buitenspel. Dat werd ook gezegd door de scheidsrechter, maar de grensrechter vlagt niet. Dit is niet de eerste keer met de arbitrage. Het is de derde wedstrijd op rij dat het ons overkomt. Wat Abena deed (kreeg zijn tweede gele kaart, RvdM) was niet slim, maar ik weet het niet. Misschien zijn we wel te netjes bij De Graafschap.'