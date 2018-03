Nachtje Appeltern of Buren? Toerisme Rivierenland groeit fors

TIEL - Het aantal toeristen in de regio Rivierenland groeit fors. In 2016 was het toerisme in het gebied goed voor 162 miljoen euro aan bestedingen en 2070 fulltime banen, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2014. Ook het aantal overnachtingen is in die tijd flink gestegen, met 19 procent.

'De sterke groei van 19 procent van het aantal overnachtingen in Rivierenland overstijgt de landelijke groei van 6 procent', aldus het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland. Waar de groei vandaan komt is niet duidelijk, bij het bureau zijn ze dan ook verrast door de goede cijfers.

Veel extra Vlaamse toeristen

'We hebben natuurlijk prachtige dingen in Rivierenland. Denk aan het GeoFort in Herwijnen, de Bloesemtocht in Geldermalsen, Slot Loevestein en Kasteel Ophemert', vertelt Richard de Bruin van RBT Rivierenland. 'We zien dat mensen hier heel graag op visite komen. Vooral de Vlaamse markt is enorm aangetrokken.' Volgens De Bruin heeft ook de aantrekkende economie een goede werking gehad op de hoeveelheid toeristen.

Voor 2017 worden ook goede cijfers verwacht. 'Er is een hotel bijgekomen in Zaltbommel. We zien dat het ook over 2017 wel goed zit', vertelt De Bruin. Aandachtspunt is volgens hem vooral nog de internationale markt. 'Daar doen we het nog niet heel goed, maar dat geldt voor heel Gelderland.'

Amsterdam populair

Veel internationale toeristen blijven vooral in de Randstad en dan vooral in Amsterdam hangen, bevestigen ook cijfers van het NBTC. Zij proberen al jaren om internationale toeristen over het land te spreiden.