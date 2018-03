Foute ossenstaarten verkocht in Gelderse winkels

BRUCHEM - Drie Gelderse winkels hebben ossenstaarten verkocht die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor het vlees.

De ossenstaarten zijn in de handel gebracht zonder dat het vlees door een dierenarts is goedgekeurd voor menselijke consumptie. Het vlees is in totaal bij 19 Nederlandse bedrijven verkocht en is afkomstig van het Belgische vleesbedrijf VEVIBA.

In Gelderland is het vlees verkocht bij Slagerij Albert Van Den Heuvel in Bruchem, Slagerij Rob Keller Catering en Partyservice in Nijmegen en Ter Stege in Ede. De bedrijven hebben de ossenstaarten uit de schappen gehaald en moeten consumenten die dit vlees al hebben gekocht waarschuwen dit vlees niet te consumeren.

