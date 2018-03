Code geel voor kou, sneeuw en windstoten

ARNHEM - Voor komende nacht en de vroege zaterdagochtend is code geel afgegeven. Door lichte sneeuw en vrieskou is er kans op op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Daarnaast kunnen er zware windstoten voorkomen.

De code geldt in onze provincie vanaf vrijdagavond 23:00 uur tot zaterdagochtend 09:00 uur. De temperatuur ligt de hele nacht onder het vriespunt. 'In de loop van de avond daalt de gevoelstemperatuur naar ongeveer -10 graden', meldt het KNMI. Dat het ook gaat sneeuwen is vrijwel zeker, maar een dik pak zal er niet vallen. 'De hoeveelheden blijven beperkt tot 1 a 2 cm', aldus het KNMI.

Historisch koud

Zaterdag wordt het waarschijnlijk historisch koud. Op de meeste plekken in onze provincie blijft het de hele dag een graadje vriezen. Sinds het begin van de metingen is het nooit zo koud geweest op 17 maart.

Het KNMI spreekt van 'snijdende kou' morgen. Mede daarom heeft de KNVB al het pupillenvoetbal voor zaterdag afgelast.

