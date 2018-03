Matig De Graafschap thuis onderuit tegen Jong Ajax (2-4)

EINDSTAND 2-4

Afgelopen! De Graafschap verliest van de nummer twee Jong Ajax en blijft zesde in de Jupiler League

90+4 Che Nunnery maakt er in een counter, als alles open ligt, nog 2-4 van. Dat zal de eindstand wel worden nu.

90+3: ongelooflijk!! Wat een kans toch nog voor De Graafschap na voorzet linkerflank van El Jebli. Tissoudali kopt van dichtbij, maar de bal gaat er via de keeper net niet in (zie foto onder).

90e: er komen vijf minuten bij, maar in de eerste minuut van blessuretijd krijgt Abena zijn tweede gele kaart. Ook hij moet weg. De Graafschap heeft er nog negen over en gaat hier vanavond verliezen.

87e: het is flink spannend! Nu weer een grote kans voor El Jebli, maar de middenvelder laat hem liggen. Het blijft 3-2 en de tijd tikt in het voordeel van de ploeg van Michael Reiziger.

85e GOAL!!: De Vijverberg valt stil als Sierhuis vanaf elf meter de bal onberispelijk tegen de touwen schiet. Voor de derde keer komt Jong Ajax op voorsprong. Het is 3-2. Drie goals van Kaj Sierhuis.

84e: penalty voor Jong Ajax. En rood voor Sven Nieuwpoort. Waarschijnlijk vanwege vasthouden!

80e: Tutuarima neemt een afvallende bal ineens maar zijn inzet wordt geblokt in de zestien. Kans voor De Graafschap

GOAL!!! 79e: De Graafschap speelt een moeizame wedstrijd, maar komt wel weer langszij. Prima uitgespeelde aanval. Abena legt terug en El Jebli scoort. Doelpunt uit het boekje

74e: Van Diermen komt, Lars Nieuwpoort aangeslagen naar de kant

70e: De Graafschap ontwikkelt wel wat druk, maar het leidt vanavond allemaal tot weinig.

67e: smerige overtreding van Lars Nieuwpoort op Kemper. Die mag heel blij zijn met slechts geel omdat hij met gestrekt been inkomt. Scheidsrechter van de Graaf is coulant. Even daarvoor ook geel voor Abena die te onbesuisd doorgaat op de keeper.

Burgzorg en El Jebli staan klaar

60e: het loopt niet bij De Graafschap en daarom een dubbele wissel. Olijve en Ars naar de kant. El Jebli en Burgzorg (spits) komen voor het laatste half uur.

GOAL!! 51e: Dat begint slecht voor De Graafschap. Jong Ajax scoort. Sierhuis trekt naar binnen, wordt niet aangepakt en haalt uit. De bal verdwijnt in de lange hoek. Het is 1-2 en de tweede goal van deze gevaarlijke aanvaller.

De 2e helft is begonnen

Even iets warms halen en vooral positief blijven. De Graafschap mag ook niet mopperen met de 1-1 ruststand.

45e: het is rust op De Vijverberg (zie foto boven). Halverwege is het 1-1. Jong Ajax was beter en vond elkaar veel makkelijker.

43e: Sjoerd Ars laat een enorme kans liggen als hij al langs de keeper is in het vijfmetergebied. Uiteindelijk brengt Bergsma toch nog redding op de doellijn. De spits blijft bijna een halve minuut teleurgesteld op het gras liggen.

Ars scoort bijna, maar dat telt niet. (Foto Will Kuijpers)

38e: Che Nunnely namens de Amsterdammers met een grote kans, maar de buitenspeler schiet de bal de Spinnenkop in.

30e: schot van Mark Diemers gepakt door Jong Ajax doelman Alblas

29e GOAL!!!: na een verkeerde terugspeelbal krijgt de snelle Daryl van Mieghem ineens een kans. Keeper Alblas komt ver uit zijn goal, wordt omspeeld en Van Mieghem scoort in het lege doel. Een verdediger komt net te laat om de bal nog weg te halen. Het is 1-1

26e: Kaj Sierhuis krijgt alle ruimte om uit te halen en schiet net naast. De Graafschap is zoekende en wordt bij vlagen weggetikt door Jong Ajax.

20e: al bijna een kwart wedstrijd zit er op en De Graafschap is bijzonder slordig. Het komt overal te laat.

5e: een valse start dus voor de thuisploeg, waar Jong Ajax in gure weersomstandigheden het initiatief pakt.

3e GOAL!!: Een (mislukte) voorzet van links van Johnsen wordt door keeper Bednarek niet lekker verwerkt. De bal komt voor de voeten van Sierhuis en die tikt van dichtbij binnen. Het is 0-1 voor Jong Ajax

spelers staan klaar in de catacomben voor dit mooie affiche tussen twee ploegen die graag willen aanvallen

19.50 uur: langzaam stroomt het stadion vol. Het sneeuwen is gestopt. De spanning stijgt. Jong Ajax staat 2e, De Graafschap is de nummer 6 op dit moment.

19.45 uur: In de perskamer van De Graafschap is good-old Teletekst van slag. In de Jupiler League vanavond ook wat Spaanse potjes. Onder weer kunt u om 20.00 uur of 21.00 uur Real Sociedad - Getafe verwachten.

Trainer Henk de Jong van De Graafschap (foto Will Kuijpers)

19.40 uur: Schitterende opkomst vanavond. De Graafschap verwacht ruim 9 duizend toeschouwers (foto Will Kuijpers)

19.30 uur: In winterse omstandigheden de warming-up. Met onder meer Van Overbeek, Van Diermen, El Jebl en Straalman

19.25 uur: Prachtig plaatje van De Vijverberg met de spelers van Jong Ajax. Van de selectie maakte Dani de Wit onlangs zijn eerste minuten tegen ADO Den Haag in de hoofdmacht. Nu staat hij uiteraard in de basis.

De opstelling van De Graafschap is vanavond als volgt met Sjoerd Ars voor de geschorste Fabian Serrarens

Bednarek, Abena, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Tutuarima; Olijve, Diemers, Klaasen; Van Mieghem, Ars, Tissoudali

19.20 uur: Nog meer trouwe fans op ongeveer 40 minuten van de aftrap.

19.15 uur: deze trouwe supporter wilde er vroeg bij zijn vanavond..

19.10 uur: De Graafschap had Amin Youness misschien wel verwacht, zo vertelde Henk de Jong gistermiddag na de training. 'De werkweigeraar' staat niet bij de selectie. Naar verluidt had de Duitser vanmiddag in Amsterdam een 'privé-training'

19.00 uur: lichte sneeuw dwarrelt neer op het veld van De Vijverberg