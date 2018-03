PvdA fel tegen bebouwing Lierdal

HEUMEN - Als het aan de Partij van de Arbeid Heumen ligt worden er ook in de komende bestuursperiode geen huizen gebouwd in het Lierdal. ‘Wat de PvdA Heumen betreft is dat een breekpunt in de coalitieonderhandelingen', zegt lijsttrekker Ans Stunnenberg.

Met de stellingname reageert Stunnenberg op de ingezonden brief naar omroep GL8, van de hand van oud-voorzitter Jean Paul Bevoort van Bos en Kuil. Daarin stelt hij dat er sprake zou zijn van ‘vrijage’ tussen VVD en PvdA die kan leiden tot bebouwing in het Lierdal.

Geen sprake van

De oud-voorzitter en nummer 22 op de lijst van DGH geeft aan bang te zijn dat de PvdA het standpunt met betrekking tot het niet bouwen in het Lierdal tijdens coalitieonderhandeling zal inruilen. 'Daar zal absoluut geen sprake van zijn’, aldus Stunnenberg.

Zij vervolgt: 'De PvdA is altijd tegen bebouwing van het Lierdal geweest en staat daar nog steeds voor. Nu en in de toekomst.' De PvdA Heumen gaf, in tegenstelling tot de partij DGH van de oud-voorzitter, ook in de stemwijzer van Vereniging Bos en Kuil al aan niet te willen onderhandelen over eventuele bebouwing in het Lierdal.

Geslaagd voorbeeld

Stunnenberg: 'De afgelopen jaren hebben wij ons ingezet om gronden in het Lierdal te verwerven. Er zijn daar mooie initiatieven ontstaan, zoals de aanleg van wandelpaden, lage hagen en een plukboomgaard voor de buurt: een geslaagd voorbeeld van participatie in onze gemeente. De groene structuur van het Lierdal is wat onze gemeente uniek maakt.'