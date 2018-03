Deel dit artikel:











3 aanhoudingen voor heling auto-onderdelen Foto: Omroep Gelderland

AZEWIJN - De politie heeft drie mannen aangehouden in een loods aan de Gendringseweg in Azewijn, ze worden verdacht van heling. In de loods werden meerdere voertuigen en een grote hoeveelheid auto-onderdelen aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn.

Het gaat om mannen van 27, 51 en 71 jaar afkomstig uit de gemeenten Doetinchem en Oude IJsselstreek. Met een politiehond werd er gezocht naar mogelijk andere verdachten, die werden niet gevonden. De drie zitten vast op het politiebureau voor verhoor. De gevonden spullen zijn in beslag genomen en worden nader onderzocht. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl