Arnhem geeft 61 panden monumentenstatus

ARNHEM - De gemeente Arnhem geeft 61 panden in de binnenstad een monumentale status. Het gaat om panden uit de wederopbouwperiode tussen 1945-1970.

De bekendste is het gebouw van de HEMA in de Rijnstraat. Ook de flats langs de Rodenburgstraat en de Sint Catharinaplaats staan op de voorgenomen monumentenlijst.

'Wederopbouwarchitectuur ondergewaardeerd'

De Arnhemse wethouder Gerrie Elfrink (erfgoed en monumenten) is enthousiast. 'Wederopbouwarchitectuur wordt ondergewaardeerd, dat is onterecht. De inzet van die generatie wordt wel veel geroemd, ook nu nog. Er zitten echt veel parels tussen, veel zijn nog bijna in oorspronkelijke staat. Ik vind het dan ook passend, zeker in Arnhem, dat een groot aantal panden de status van monument krijgt', vertelt hij.

Met de toewijzing staan er nu 900 gemeentelijke monumenten in de stad. Daarnaast zijn er ook nog 450 rijksmonumenten.