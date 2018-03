Eis: 6 jaar cel voor invoer 88 kilo heroïne

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie heeft zes jaar cel geëist tegen een man uit Arnhem voor zijn rol bij de invoer van 88 kilo heroïne in een loods in Drunen in Noord-Brabant.

Justitie ziet de Arnhemmer als de organisator van het drugstransport. Hij werd in maart 2017 samen met twee anderen betrapt. De Arnhemmer is de in de maanden voor zijn arrestatie al verschillende kleren bij de loods in Drunen geweest.

Ook komt hij voor in een Duits onderzoek: daar werden twee vrachtwagens onderschept waar ook heroïne in werd vervoerd. In die vrachtwagens lagen briefjes met daarop hetzelfde adres in Drunen en op één van die briefjes zat de vingerafdruk van deze verdachte. Het OM rekent hem ook aan dat hij al eerder is veroordeeld voor drugssmokkel.

Justitie heeft tegen de andere verdachten acht en drie jaar cel geëist. De drugs hebben een geschatte waarde van 2,5 miljoen euro.