Bloementapijten kleuren landgoed Hackfort

VORDEN - Landgoed Hackfort in Vorden wordt gekleurd door de bloementapijten met stinsenplanten. Het natuurgebied staat bekend om de steeds wisselende bloementapijten van voorjaarsbloeiers in het parkbos rondom het kasteel.

'Ieder bolletje of bloempje komt op zijn eigen moment tevoorschijn, waardoor je hier op landgoed Hackfort ook die verschillende bloementapijten krijgt', vertelt Anouk Ballot van Natuurmonumenten. 'In het vroege voorjaar heb je dat hele witte van de sneeuwklokjes en die bonte krokussen.'

Het landgoed in Vorden is volgens Ballot in trek bij bezoekers. 'De mensen hebben eigenlijk allemaal wel het gevoel na zo’n winterperiode van ‘laat dat groen maar eens lekker komen en die fleurige voorjaarsbloeiers', stelt liefhebber Ballot. Bezoekers van het landgoed beamen dat. 'Dit is prachtig, ik hou van krokussen en sneeuwklokjes', vertelt Wendy Nijhoff. 'Een mooie tijd van het jaar.' Ook Corien de Vries is erg enthousiast over de bloementapijten. 'Ik word er vrij van', zegt De Vries. 'Het is frisse lucht en ik hoor daar de watermolen kletteren, dat maakt me vrolijk.'

Groenste dorp van Nederland

Vorden is tevens vrijdagochtend genomineerd als ‘Groenste dorp van Nederland’. De stichting Entente Florale heeft de plaats in de gemeente Bronckhorst beoordeeld als goede kanshebber voor de titel. 'De nominatie van Bronckhorst als één van de drie groenste kleine gemeenten van Nederland is al een mooie opsteker', aldus wethouder van Bronckhorst Paul Seesing. 'We zijn trots op ons unieke landschap, Vorden is daar een goed voorbeeld van.'

De andere genomineerden zijn gemeente Zuidwest Friesland en gemeente Voorst.