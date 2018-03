Gelredag 7 april: Groot Schuylenburg, Apeldoorn

ARNHEM - De Gelredag van zaterdag 7 april is op een bewogen plek: Groot Schuylenburg in Apeldoorn, tot 1943 zat hier de Joodse psychiatrische inrichting ‘Het Apeldoornsche Bosch’. We heten u van 10 tot 12 uur welkom om deze bijzonder plek beter te leren kennen en verhalen over de bewogen geschiedenis te horen. De ontvangst is in de brasserie.

Een veilige haven leek ‘Het Apeldoornsche Bosch’ voor Joden te zijn. Leek, want in n de nacht van 21 op 22 januari 1943, dit jaar 75 jaar geleden, zijn ongeveer 1100 Joodse patiënten en een deel van het verplegend personeel afgevoerd en naar Auschwitz gedeporteerd. Na aankomst zijn de patiënten direct vermoord.

Eer de omgekomen Joden van het Apeldoornsche Bosch

Ter nagedachtenis aan de mensen die 75 jaar geleden zijn afgevoerd heeft het CODA museum samen met de ‘s-Heerenloo zorggroep die het terrein nu in gebruik heeft, in gebouw Hannah een expositie over het Apeldoornsche Bosch ingericht. Tijdens de Gelredag leiden deskundige gidsen van het Apeldoorns Gidsencollectief leiden u rond over het terrein en vertellen u over de geschiedenis van het terrein en ‘Het Apeldoornsche Bosch’, waarna u de expositie kunt bekijken. De samensteller van de tentoonstelling zal vertellen hoe die tot stand gekomen is.

De kinderboekenschrijfster Martine Letterie, onder andere bekend van het boek Hanna’s reis, over de ontruiming van het Apeldoornsche Bosch, zal tijdens de Gelredag het verhaal van Hanna vertellen. Ook zijn er bevlogen verhalenvertellers van het Vertelgenootschap Apeldoorn die u verhalen over de rol die het station in de ontruiming van het psychiatrische ziekenhuis gespeeld heeft.

Komt allen op 7 april naar Groot Schuylenburg in Apeldoorn! Het bezoekadres is Regenboogbrink 20, Apeldoorn.