Vjatsjeslav Karavaev: ik ben klaar om hele wedstrijden te spelen

ARNHEM - Vitesse heeft hem rustig laten acclimatiseren. Na enkele invalbeurten lijkt Vjatsjeslav Karavaev nu klaar voor een basisplaats. 'Ik ben hier nog geen twee maanden. Maar ik ben er zeker klaar voor.'

Bij Vitesse zijn ze wel gecharmeerd van de 22-jarige Rus die overkwam tijdens de winterstop van Sparta Praag. Ook tegen FC Utrecht viel Karavaev weer in. Halverwege kwam hij voor de tegenvallende Lassana Faye. 'Hij is zeker een optie om mee te beginnen', vertelde Fraser vrijdag in aanloop naar het thuisduel met Heracles Almelo.

Tijd nodig

Karavaev is inmiddels wel zo ver dat hij vanaf de aftrap kan spelen, zegt ie zelf. 'Ik ben klaar om te spelen. Het is aan de coach en we zullen het waarschijnlijk twee uur voor de wedstrijd pas horen. Het is dus niet moeilijk voor mij om te wachten. Ik train gewoon en de 45 minuten die ik inval zijn goed voor mij. Ik zit hier nu bijna 8 weken en alles is perfect bij Vitesse. Ja, natuurlijk heb je een beetje tijd nodig om te wennen en te acclimatiseren maar dat is nu voorbij.'

Snel voetbal

De backposities bij Vitesse zijn al weken onderwerp van discussie binnen de technische staf. 'Het is duidelijk dat beide spelers wel wat concurrentie kunnen gebruiken', liet trainer Fraser al meerdere malen optekenen. Karavaev is een speler die graag mee naar voren komt en beschikt over een goede voorzet. Hij kan op beide posities uit de voeten, maar lijkt meer geschikt als rechterverdediger. De competitie in Nederland bevalt hem. 'Het voetbal is snel, er is veel technische kwaliteit. "I like it".

Sloetski beroemd

Volgend seizoen wordt Karavaev bij Vitesse herenigd met Leonid Sloetski. 'Ik ken hem van vier jaar geleden toen hij mijn coach was bij CSKA Moskou', zegt de verdediger die in Arnhem voor 3,5 jaar tekende. 'Hij is beroemd in Rusland omdat hij bondscoach was en drie keer kampioen is geworden met CSKA. Maar hij is waarschijnlijk wel veranderd in die vier jaar. Net als ik.'

Tien Russische spelers

'Hij is goed met jonge spelers en gebruikt ze ook veel in zijn team', weet Karavaev verder nog te melden. 'Tactisch is het een sterke coach. Nee, ik denk niet dat er zo veel zal veranderen als hij hier komt. Hij zal niet even tien Russische spelers meenemen verwacht ik', lacht Karavaev.'