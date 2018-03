Deel dit artikel:











Instanties druk met Arnhemse goudvissen (die er misschien helemaal niet meer zijn) Goudvis

ARNHEM - Moeten de goudvissen nu wel of niet uit de Jansbeek in Arnhem gehaald worden? De vissen werden half januari als ludieke actie door een groepje Arnhemmers in het water losgelaten 'om wat meer leven in de brouwerij te brengen'. Dat zegt Rob Garritsen, één van de mannen. Maar inmiddels houden de vissen meerdere instanties bezig.

Het platform Invasieve Exoten ziet de uitheemse goudvissen als een bedreiging voor het ecosysteem en heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gevraagd handhavend op te treden. 'Eerdere berichten dat wij de man die de vissen heeft losgelaten in de Jansbeek dwingen ze weer weg te halen, kloppen niet', zegt Tom Hoven van RVO. 'Wij hebben hem een brief gestuurd dat we het voornemen hebben om te handhaven. Hij moet daar nog op reageren. Misschien heeft hij het niet gedaan; misschien zijn de vissen al weg.' Op de vraag wie gaat controleren of de vissen al weg zijn, antwoordt de gemeente: het waterschap. Waterschap Rijn en IJssel antwoordt de RVO en de RVO verwijst naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). 'Dat klopt', zegt Tjitte Mastenbroek van de NVWA. 'Als wij de opdracht krijgen van de RVO, gaan wij op locatie kijken of de vissen weg zijn.' Opblaaskrokodil Volgens Garritsen zijn ze dat al lang. 'Die zijn al opgegeten door de reigers, maar dit zijn echt niet de laatste hoor. Op mijn Facebook-pagina krijg ik allemaal reacties van mensen die opnieuw vissen uit willen zetten. Of kikkers, eenden, opblaaskrokodillen. Hahaha.' Volgens de RVO zijn inheemse dieren geen probleem, maar moet er dan wel overlegd worden met de gemeente. Uitheemse soorten zijn wel een probleem. Tom Hoven van de RVO: 'In april gaan de goudvissen kuit schieten en die eitjes kunnen gewoon door het raster in de Nederrijn terecht komen en dan weten we niet wat hoe ze zich ontwikkelen. Ze kunnen door gebrek aan natuurlijke vijanden gaan overheersen.' De RVO wacht nu op reactie van Rob Garritsen en zijn vrienden, die de ophef over de goudvissen wel vermakelijk vinden, ook als die er al niet meer zijn. Zie ook: Man moet uitgezette goudvissen laten vangen

Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl