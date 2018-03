Zeven studenten volgen opleiding tot volkszanger

'Mijn hele leven hou ik al van zingen', vertelt Lara Holland. 'Toen kwam deze opleiding voorbij en ik heb mij gelijk ingeschreven.' Lara is een van de zeven studenten die de opleiding volgt.

Een kleine groep studenten, maar daar is bewust voor gekozen. 'Als we te veel studenten zouden aannemen, is het niet levensvatbaar. Dan is de kwaliteit niet hoog genoeg', zegt Femke Vernij van de School van het Nederlandse Lied. 'Wij willen de beste mensen aannemen, zodat ze de zekerheid hebben dat ze later aan de bak kunnen.'

(De tekst gaat verder onder de video)

Niet alleen zangkunsten worden verbeterd

Op de opleiding leren de jonge volkszangers niet alleen hun zangkunst te verbeteren. Alles aan gedaan om volwaardige artiesten van ze te maken. 'Het is een opleiding die mij voorbereidt op het artiestenleven', vertelt Gijs Neplenbroek. 'Van muzikaal tot financieel, alles. Het is een hele brede opleiding.'

Zie ook: Komt de nieuwe André Hazes uit Arnhem?