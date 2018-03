Arnhemse basisschool wint Kinderklimaattop

ARNHEM - Het team van de Arnhemse Montessorischool is vrijdag winnaar geworden van het beste idee tijdens de Kinderklimaattop. In het Watermuseum in Arnhem wonnen de kinderen met het idee voor een kraanwatermeter waarmee de hoeveelheid water die wordt verbruikt boven het ingestelde maximum extra wordt belast.

De kinderen namen in het bijzijn van burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem de Philip de Roo-prijs in ontvangst. Die bestaat uit een beeldje en een geldbedrag waarmee het idee echt ten uitvoer gebracht kan worden. De komende tijd wordt gekeken of er een bedrijf is dat de kraanwatermeter in productie wil nemen. Meester Hans Dirksen, die de kinderen begeleidde tijdens de Kinderklimaattop, is ontzettend trots.



Dirksen meldde zijn combinatieklas enkele maanden geleden aan voor de landelijke Kinderklimaattop. De kinderen stelden voor een kraanwatermeter uit te vinden, die mensen waarschuwt hoe veel water ze op een dag gebruiken. Meester Dirksen legt uit: 'Ieder mens verbruikt zo'n 119 liter water per dag. We spoelen ontzettend veel drinkbaar water door de gootsteen en de wc en daar moesten we echt iets aan doen, vonden we.'

Zuinige Nederlanders

'De kinderen merkten op dat Nederlanders zuinig zijn en zo werd ons idee geboren. Als het waterverbruik de 80 liter aantikt, moeten mensen een signaaltje of appje krijgen dat ze bijna aan hun limiet zitten. Het waterverbruik boven het ingestelde maximum wordt dan ook duurder en zo ontstaat waterbesparend gedrag, hopen we.' De meester van de Montessorischool keek vrijdag trots toe hoe Tasha, Emma (groep 6), Juliëtte (groep 7) en Adriaan (groep 8) het idee presenteerden in het Watermuseum. Tot zijn grote vreugde werd zijn groep uitgeroepen tot winnaar.

'Helemaal perplex'

'Ik ben er nog helemaal perplex van', zegt hij enthousiast. Hij weet zeker dat de kinderen binnenkort in het zonnetje gezet worden op de Montessorischool. 'Het antwoord daarop is absoluut 'ja', want ik ben vandaag een ontzettend trotse leraar. Ik ga hier de komende dagen verder invulling aan geven', zegt meester Dirksen.

Tiende jaar

De Kinderklimaattop bestaat sinds 2008 en wordt georganiseerd door Klimaatverbond Nederland, in samenwerking met WaterSpaarders en de Missing Chapter Foundation. Het Arnhemse Watermuseum was voor de vierde keer op rij gastheer.