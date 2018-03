Opening eerste Beuningse Klompenpad

BEUNINGEN - Het Doddendaelpad is het eerste Klompenpad in de gemeente Beuningen en wordt zondag 8 april feestelijk geopend. Dit pad is een rondwandeling van 15 km door het buitengebied van Beuningen, Weurt en Ewijk.

Wandelaars krijgen een tocht voorgeschoteld door boomgaarden, bossen, uiterwaarden, over de oeverwal en langs landgoed Doddendael. De opening van het Doddendaelpad vindt plaats bij Fruitbedrijf De Weeropper aan de Kloosterstraat in Beuningen, vanaf 11.00 uur. Het pad wordt officieel in gebruik genomen door onder andere wethouder Hans Driessen en Ger van Boxem van stichting Wandelen in Beuningen.

Het eerste Beuningse Klompenpad is ontwikkeld door onder meer de provincie en Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Het Doddendaelpad maakt deel uit van een netwerk van Klompenpaden en is mede gefinancierd door de gemeente Beuningen en de provincie Gelderland. Klompenpaden gaan door landerijen, weilanden en natuurterreinen. Het zijn veelal historische paadjes die in ere worden hersteld. Vaak wordt de lokale economie versterkt omdat de paden langs landwinkels, horeca en campings gaan.

Honden zijn niet toegestaan op de Klompenpaden, in verband met de mogelijke verstoring van vee en wild.

