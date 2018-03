Gelredag 31 maart: SS-sporthal landgoed Avegoor, Ellecom

ELLECOM - De Gelredag van 31 maart brengt u naar een wel heel bijzondere plek: een sporthal in Ellecom, gebouwd tijdens de oorlog voor mannen van de Nederlandse SS. Het gebouw op landgoed Avegoor is pas aan de buitenkant helemaal gerestaureerd. De Gelredag biedt u de eerste mogelijkheid om er (weer) een kijkje te nemen, mis deze unieke kans niet!

Tussen 10 en 12 uur bent u van harte welkom in het Fletcher hotel Avegoor. Dat is het vertrekpunt voor maar liefst twee rondleidingen: u kunt kiezen uit een tour door de gerestaureerde en nu leegstaande voormalige SS sporthal. Onderweg hoort u alles over de geschiedenis van het gebouw. Ook kunt u onder leiding van een gids een wandeling maken naar de Ellecomse begraafplaats, waar Joodse dwangarbeiders begraven liggen die onder erbarmelijke omstandigheden hebben moeten werken aan de aanleg van het naast de sporthal gelegen sportveld.

Zwart verleden

In 1940 vorderen de Duitsers landgoed Avegoor, in het voorjaar van 1941 richten ze er een opleidingskamp voor Nederlandse SS’ers in. De jonge mannen krijgen er lessen in politieke, wereldbeschouwelijke en geestelijke onderwerpen. Maar ook een lichte militaire training en goede lichamelijke opvoeding behoort tot het opleidingsprogramma. Alleen is er op het terrein geen geschikt sportveld en ook geen geschikte sporthal. Daarom wordt in 1942 opdracht gegeven voor de aanleg van een sportveld en de bouw van een turnhal. In de zomer van 1942 beginnen Joodse dwangarbeiders met het werk. Om de bouw mogelijk te maken moeten zij het terrein egaliseren en een moeras dempen. Zeer zwaar lichamelijk werk, wat ze onder mensonterende omstandigheden en met slechts twee sneden brood en een kom waterige soep per dag in elf weken weten te klaren. Drie van hen bezwijken aan zeer zware werkzaamheden, onvoldoende voeding en excessief geweld, door de SS´ers in opleiding.

Over dit zwarte verleden van landgoed Avegoor houdt historica Machlien Vlasblom tijdens de Gelredag een lezing. Dat Avegoor een geschiedenis heeft die al veel verder teruggaat hoort u tijdens een andere lezing van Peter Verhoeff.

Mis deze eerste mogelijkheid om de gerestaureerde sporthal te bezoeken en alles te weten te komen over de geschiedenis van landgoed Avegoor niet!

Bezoekadres: Zutphensestraatweg 2, Ellecom. Er is parkeergelegenheid op de parkeerplaats van het hotel.