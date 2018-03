Deel dit artikel:











Woold krijgt eindelijk GSM-mast Foto: Joris Bengevoord

WOOLD - In het Woold is begonnen met de bouw van een GSM-mast. Het gebied rond het buurtschap bij Winterswijk had slechte mobiele dekking, waardoor inwoners 112 niet konden bereiken met hun mobiele telefoon.

In 2014 vroeg Omroep Gelderland aandacht voor plaatsen waar noodnummer 112 niet of moeilijk met je mobiele telefoon te bereiken is. KPN beloofde tientallen extra zendmasten te plaatsen om de dekking in Nederland te verbeteren. Het heeft duurde enkele jaren voor KPN en de inwoners van het Woold het eens werden over een geschikte locatie. De zendmast zal binnenkort in gebruik worden genomen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl