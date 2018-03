Deel dit artikel:











Beneden-Leeuwen krijgt twee grote zonneparken Foto: Gemeente West Maas en Waal

BENEDEN-LEEUWEN - In de gemeente West Maas en Waal is vrijdagmiddag het startschot gegeven voor de bouw van twee zonneparken in Beneden-Leeuwen. In totaal worden ruim 20.000 zonnepanelen geplaatst.

Groenleven, een Fries bedrijf dat gespecialiseerd is in zonne-energie, bouwt de twee zonneparken. De gemeente stelt hiervoor grond ter beschikking. Het westelijk park komt tussen de N322 en de Van Heemstraweg te liggen. Het oostelijk park ligt tussen dezelfde wegen, aan de Zijveld. 16 voetbalvelden groot De twee parken samen zijn zestien voetbalvelden groot. Op het westelijke park worden ongeveer 8.750 zonnepanelen geplaatst voor bijna 800 huishoudens. Op het oostelijke park komen ongeveer 12.300 zonnepanelen. Samen kunnen beide parken bijna 3.000 huishoudens van elektriciteit voorzien, dit is bijna de helft van het totale aantal huishoudens van West Maas en Waal. Vanaf eind 2018 leveren de zonnepanelen stroom.