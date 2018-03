Terugblik deel 5: Gerrie Elfrink over de afgelopen raadsperiode

ARNHEM - Wat hebben raadsleden en anderen de afgelopen vier jaar voor elkaar gekregen? Wat hebben ze juist laten liggen? En waar zijn ze het meest trots op?

RTV Arnhem blikt met de fractievoorzitters en wethouders van zittende partijen terug op de afgelopen vier jaar. Vrijdagavond is de vijfde uitzending met SP-wethouder Gerrie Elfrink.



Elfrink staat bij de Sint Jansbeek bij de Eusebiuskerk. Het bijna afgebouwde Focus-filmtheater is niet ver weg. Dat zijn veranderingen van de afgelopen jaren. Maar we blikken ook met hem kort vooruit op de komende tijd.



Deze serie van Terugblikken in het thema Arnhem Kiest zenden wij elke avond uit tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De terugblik is te zien rond 18.15 op RTV Arnhem, na het journaal. De uitzending wordt de hele avond elk uur herhaald.is de vierde uitzending met ChristenUnie-fractievoorzitter Daniël Becker.



Deze serie van Terugblikken in het thema Arnhem Kiest zenden wij elke avond uit tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De terugblik is te zien rond 18.15 op RTV Arnhem, na het journaal. De uitzending wordt de hele avond elk uur herhaald.