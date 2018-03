Gewapende overval op tabakszaak Culemborg

CULEMBORG - Tabakszaak De Zandpoort in Culemborg kreeg donderdag ongenodigd bezoek. Een overvaller kwam rond half negen de zaak binnen en eiste geld, onder bedreiging van een vuurwapen.

De man nam de kassalade mee en fietste op een zwarte fiets weg in de richting van de Floraliaweg. Niet veel later werd de kassalade aangetroffen op het voetpad tussen de flats aan de Ravelijnstraat en de Debussystraat, op enkele honderden meters van de tabakszaak.

Bij de eigenaresse van de tabakszaak zit de schrik er goed in. Twintig minuten na openingstijd stond de overvaller voor haar neus. 'Er waren geen klanten binnen, maar buiten liepen wel al redelijk wat mensen rond', zegt ze een dag na de overval. 'Ik was natuurlijk bang, er ging van alles door me heen. Nu gaat het wel weer wat beter. al dringt nu pas echt goed door wat er is gebeurd.'

De tabakszaak vrijdag gesloten houden was geen optie voor de eigenaresse. 'Nee. Ik ben bang dat als ik vandaag niet was gekomen, ik dat over een paar dagen helemaal niet meer zou durven. En dat gun ik hem niet.'

Van de overvaller is een signalement bekend: de man is ongeveer 1.90 meter lang en heeft een breed tot gezet postuur. Hij droeg op het moment van de overval een zwarte regenjas met grijze capuchon, zwarte schoenen en een blauwe trainingsbroek. Getuigen kunnen zich melden bij de politie via telefoonnummer 0900-8844.