Vrijspraak én celstraffen voor spectaculaire diefstal uit rijdende vrachtwagen

ARNHEM - Vijf Roemenen zijn vrijdag vrijgesproken voor het stelen van 960 iPhones uit een rijdende vrachtwagen op de A73. Volgens de rechter is er te weinig bewijs. Wel zijn de vijf veroordeeld tot celstraffen van 15 maanden voor het bezit van de gestolen telefoons, die een waarde hebben van zo'n 550.000 euro.

De telefoons werden op 24 juli 2017 uit een rijdende vrachtwagen gestolen via de zogenoemde 'Roemeense methode'. Hierbij reed een auto voor de vrachtwagen en verminderde snelheid, zodat de vrachtwagenchauffeur van het gas moest. Daarna reed een andere, speciaal geprepareerde auto naar de achterkant van de oplegger.

Uit een speciaal voor dit doel gemaakt dak klommen de rovers uit de auto om na het lopen over een anti-slipmat met een slijptol de deur van de oplegger te openen. De buit verdween via het dakraam in de auto. Volgauto's zorgden ervoor dat ander verkeer op afstand bleef.

Deze methode werd ook in Roemenië toegepast. De politie daar heeft dit filmpje vrijgegeven (tekst gaat verder onder de video):

Wel of geen diefstal?

De vijf mannen, in de leeftijd van 33 tot 43 jaar, werden later opgepakt op vakantiepark De Zanding in Otterlo. Het vijftal was tijdens de arrestatie in bezit van de lading iPhones en gereedschap om een vrachtwagen open te slijpen. Toch betekent dit volgens de rechter niet dat zij ook degenen waren die de telefoons stalen.

Zo zat er 'relatief veel tijd tussen de diefstal en de aanhouding van de mannen met de gestolen goederen'. Verder was één van de telefoons van één van de verdachten weliswaar vlakbij de diefstal, maar werd deze telefoon ook door andere mensen gebruikt. 'Het is dus niet uit te sluiten dat een ander met deze telefoon bij de diefstal was', aldus het vonnis.

Bovendien werden er bij het vakantiepark nog twee personen gezien. Zij waren geen verdachten in deze zaak. Volgens de rechter kan op basis van informatie uit Roemenië niet worden uitgesloten dat zij, en niet één van de 5 mannen, betrokken waren bij de ladingdiefstal.

Bezit 960 iPhones

Het vijftal werd dus wel veroordeeld voor het bezit van de iPhones. Vier mannen moeten vijftien maanden de cel in. De vijfde persoon veertien maanden. Zijn straf is een maand korter, omdat er tijdens de aanhouding foto's zijn gemaakt door journalisten waarop deze persoon te herkennen was.

De rechter oordeelde dat dit een forse schending van de persoonlijke levenssfeer was, waar de man veel nadeel van heeft. 'De foto’s zullen nog lang, zo niet zijn hele leven, op het internet terug te vinden zijn', aldus het vonnis.

