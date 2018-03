Verdachte aangehouden voor gewapende overval op scooterrijder in Nijmegen

NIJMEGEN - Er heeft vrijdagmiddag een gewapende overval plaatsgevonden op het Keizer Karelplein in Nijmegen. Dat meldt de politie.

Een man zou een bezorger op een scooter hebben overvallen met een wapen. De man liep hierna richting het centrum de Molenstraat in.

De politie heeft een verdachte aangehouden in verband met de overval.

Zoveelste overval

Dit is de zoveelste overval in Nijmegen in een korte tijd. De stad wordt geteisterd door berovingen. Eerder werden al diverse pizzakoeriers beroofd en zijn mensen slachtoffer geworden van pinovervallen.

Eerder vertelde burgemeester Bruls: 'De politie zit er vol op met extra mensen. Het lastige is dat de overvallen heel divers zijn. Vooral pinautomaten, winkels en restaurants vallen op en pizzabezorgpunten. Het lastige van die laatste is dat de overvallen vaak plaatsvinden als de pizzakoeriers de pizza ergens gaan bezorgen.'

