Arnaut Groeneveld opgeroepen voor Jong Oranje, NEC'er niet in derby

ARNHEM - NEC'er Arnaut Groeneveld is opgenomen in de selectie van Jong Oranje voor de oefeninterland tegen België. Hij zal daardoor de wedstrijd van volgende week vrijdag tegen De Graafschap missen.

Naast Groeneveld kunnen Juninho Bacuna (FC Groningen), Carel Eiting (Ajax), Pelle Clement (Reading), Teun Koopmeiners (AZ), Bart Nieuwkoop (Feyenoord), Philippe Sandler (PEC Zwolle) en Michel Vlap (SC Heerenveen) hun debuut maken voor Jong Oranje.

Donderdag neemt Jong Oranje het op De Vijverberg op tegen België voor een oefeninterland. Vijf dagen later treedt de ploeg in en tegen Andorra aan voor een EK-kwalificatiewedstrijd.

Kadioglu in selectie O'19

Ook Ferdi Kadioglu van NEC zal waarschijnlijk volgende week vrijdag gemist worden. Er is een grote kans dat de middenvelder is opgenomen in de selectie van Oranje Onder-19. Afgelopen zomer speelde Kadioglu al mee in de halve finale van het EK in Georgië.