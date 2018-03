Boek Arnhemse moet aandacht vragen voor huiselijk geweld

ARNHEM - Auteur Roelie Bosselaar overhandigde donderdagavond in Arnhem het eerste exemplaar van haar boek ‘Afzien’ aan burgemeester Ahmed Marcouch.

Het boek handelt over huiselijk geweld. Roelie schreef het om anderen in soortgelijke situaties kracht te geven. Marcouch reageerde: 'Het is van onschatbare waarde dat dit verhaal wordt verteld. Huiselijk geweld moét stoppen.'

Met de overhandiging van het boek aan burgemeester Marcouch onderstreept de auteur het belang van aandacht voor de aanpak van huiselijk geweld. Bosselaar, die na acht jaar een eind aan haar relatie maakte, ondervond het aan den lijve en liep bovendien in de jaren daarna tegen het taboe op dat rondom dit onderwerp hangt.

Van elk verkocht boek gaat een euro naar het steunfonds van Moviera, een organisatie die zich inzet voor de aanpak van huiselijk geweld en mensenhandel. In de provincies Gelderland en Utrecht organiseert Moviera opvang, ambulante zorg en voorlichting.

Op dit moment is de opvang in Gelderland niet toereikend. De opvanglocatie in Oosterbeek is verouderd en was vorig jaar meer dan volledig bezet. Moviera is hard op zoek naar een nieuwe locatie in Arnhem.

\Vanaf 21 mei ligt het boek bij de Arnhemse boekhandels.