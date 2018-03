Fraser hult zich in stilzwijgen over keepersdilemma: spreekverbod voor Pasveer en Houwen

ARNHEM - Wordt het gewoon Remko Pasveer of toch Jeroen Houwen? Trainer Henk Fraser legde beide keepers een spreekverbod op en wilde niet zeggen wie zaterdag onder de lat staat.

Het keepersdilemma is een echt hoofdpijndossier binnen Vitesse. Eerste doelman Pasveer is inmiddels zo vaak opzichtig de mist in gegaan, dat het bijna logisch is dat Fraser zijn tweede keeper een kans geeft. Dat Fraser in aanloop naar het thuisduel met Heracles Almelo zwijgt over de heikele kwestie zou wel eens kunnen betekenen dat het krediet toch op is om Pasveer te blijven steunen.

Terugspeelbal Dabo

De 34-jarige Tukker ging ook weer tegen FC Utrecht (5-1 nederlaag) zo knullig in de fout dat de kritiek alleen maar verder toenam. Houwen stond dit seizoen al eens onder de lat uit tegen FC Groningen, maar blunderde toen ook bij een terugspeelbal over grote afstand van rechtsback Dabo. Houwen liet die bal bewust lopen, omdat hij anders dacht rood te krijgen 'Ik ben er zelf wel uit voor zaterdag, maar ga dat nu niet met jullie delen', aldus Fraser.

Pasveer raakt mogelijk zijn plaats kwijt onder de lat

Rust rond de ploeg

Fraser zei vrijdag na de training rust te willen rondom zijn keepers. 'Zoals wij willen scoren, willen jullie dat ook. Dit is een mooi onderwerp. Ik begrijp dat. Het is ook jullie werk. Maar het is mijn taak om ze in aanloop naar deze opnieuw cruciale wedstrijd even uit de wind te houden. Ik wil druk weghalen en rust rondom de ploeg. Na de wedstrijd moet iedereen de pers weer te woord staan vind ik. Ook Pasveer dus.'

Woensdag leek Fraser tussen de regels door zijn voorkeur uit te spreken voor Pasveer. 'Als mensen mij kennen weten ze dat ik spelers juist steun in moeilijke situaties. Ik heb dat vaker gedaan. Het is nu zaak de mensen de mond te snoeren en de handschoen op te pakken', sprak de trainer toen.

Positief en negatief

Vrijdag liet de vertrekkend coach van Vitesse alles veel meer in het midden. Afgaande op de training lijkt het ook alsof Pasveer blijft staan en zaterdag toch weer een kans krijgt tegen zijn oude club Heracles. Maar het feit dat Pasveer een spreekverbod krijgt, zou dus ook wel eens inhouden dat er een wisseling van de wacht komt in het doel. 'Wat ik ook beslis, er zullen altijd voor - en tegenstanders zijn. Je doet het voor veel mensen toch niet goed. Het is zowel positief als negatief uit te leggen. En wat ik ook doe, er zal altijd weer veel over mij heenkomen.'

Kans verziekt

Het is de eerste keer in bijna twee jaar dat Fraser spelers niet laat praten met de media voorafgaand aan een wedstrijd. Heracles maakt nog altijd een kleine kans om het bereiken van de play-offs om Europees voetbal. Vitesse liet zondag een grote kans liggen om de vierde plek te grijpen. 'Die kans hebben we verziekt. Voorlopig moeten we eerst maar weer zorgen dat we de play-offs halen. En misschien komt er later nog een nieuwe kans voor die vierde plaats.'

Karavaev

De Rus Karavaev zit heel dicht tegen zijn eerste basisplaats aan. Na de training oefende de rechtsback nog extra door op het geven van voorzetten vanaf de rechterkant. 'Het is zeker een optie. Hij viel ook goed in zondag', aldus Fraser. Het meest voor de hand ligt dat Karavaev dan als rechtsback in het elftal komt en Dabo zijn plek kwijt raakt.

Vermoedelijke opstelling: Houwen (Pasveer), Karavaev, Kashia, Miazga, Faye; Serero, Mount, Foor; Linssen, Matavz, Beerens.