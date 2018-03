ChristenUnie wil voorrang voor eigen inwoners bij huisvesting

NUNSPEET - Maatschappelijke gebondenheid moet weer een rol gaan spelen bij de verdeling van beschikbare woningen in Nunspeet. Dat wil de ChristenUnie in die gemeente.

Volgens de partij is het voor bijvoorbeeld ouderen, die kleiner willen gaan wonen, moeilijk om een woning te komen in hun eigen woonplaats. Daardoor moeten ze vaak verhuizen naar een plek buiten de gemeente, met alle gevolgen voor hun sociale netwerk, de bereikbaarheid van hun kinderen en eventuele mantelzorg.

In de nieuwe woningwet van 2015 staat het begrip 'economisch of maatschappelijk binding' niet meer genoemd. Gemeenten kunnen dat in hun eigen huisvestingsbeleid wel toevoegen. Dat doet de gemeente Nunspeet niet en daar is de ChristenUnie het niet mee eens.