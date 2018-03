Deel dit artikel:











Partij van de Arbeid wil Arnhems Akkoord

ARNHEM - De Partij van de Arbeid in Arnhem wil een Arnhems Akkoord sluiten, waarin geregeld door meer mensen aan werk geholpen worden. De economie trekt weliswaar aan, stelt de partij, maar in de hoofdstad van Gelderland hebben mensen het bovengemiddeld moeilijk om een baan te vinden en blijven hangen in een uitkeringssituatie.

'Werkgelegenheid is prioriteit nummer één voor onze stad,' zegt lijsttrekker Martien Louwers. Zij wil dat de partijen, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart nog voor die verkiezingen zich uitspreken over zo'n akkoord. Louwers wil bijvoorbeeld dat bij ondershandse aanbestedingen door de gemeente minimaal de helft van de bedrijven, die worden gevraagd eraan mee te doen uit Arnhem komen. Ook moeten bedrijven, waar de gemeente mee samenwerkt, zorgen voor stageplaatsen en leerwerkplekken. Ook moet het personeel van de gemeente Arnhem een goede afspiegeling van de samenleving zijn. De Partij van de Arbeid ziet niets in flexbanen bij de gemeente en wil 'vaste banen voor vast werk, met eerlijke voorwaarden'. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl